Все кандидаты в губернаторы Рязанской области представили документы на регистрацию

Все шесть кандидатов в губернаторы Рязанской области, выдвинутые ранее политическими партиями, представили документы на регистрацию, сообщила избирательная комиссия региона.

Как информировала комиссия, ранее о выдвижении в качестве кандидатов на пост главы Рязанской области уведомили шесть претендентов: временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, выдвинутый «Единой Россией», Наталья Рубина от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», Григорий Парсентьев от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», Андрей Ерёменко от «Родины», Денис Сидоров от КПРФ и Дмитрий Репников от ЛДПР.

До вечера 27 июля они должны были предоставить документы на регистрацию. Ранее это сделали Рубина, Парсентьев и Малков.

В среду облизбирком региона в своем Telegram-канале сообщил, что «документы для регистрации своей кандидатуры на выборы губернатора Рязанской области» представили Сидоров, Репников и Ерёменко.

Президент РФ Владимир Путин 10 мая принял отставку губернатора Рязанской области Николая Любимова, который возглавлял регион с 2017 года. Врио губернатора был назначен Малков. Выборы главы региона состоятся 9-11 сентября.