«Все думают, что я надменная стерва, а мы просто с Сашенькой поссорились»: Анфиса Чехова рассказала о ссорах с женихом 

Анфиса Чехова и ее жених Александр Златопольский стали гостями шоу «УТРО. ТНТ» (12+), где рассказали о своих отношениях. Свой роман они скрывали 9 месяцев, но известно о нем стало практически случайно.

Еще до помолвки Анфиса и Александр приняли участие в реалити «Ставка на любовь» (16+), в котором участвуют звёздные пары — семейные или просто влюблённые. Они проходят различные испытания, а их половины делают ставки на то, с каким результатом закончится испытание для их возлюбленных. Александр и Анфиса выбыли в первом же выпуске программы, при этом получили много положительных отзывов о своей паре от зрителей.

Но все же их первой совместной съёмкой стало участие Александра в кулинарном шоу «Вкусно с Анфисой Чеховой» на ТВ-3. Анфиса рассказала, что накануне они с Александром поссорились, поэтому эфир получился немного напряженным.

«Жить и работать вместе тяжело. Я не умею притворяться. У нас бывают ссоры перед выходом в свет, перед съемкой, и у меня на лице написано недовольство. Окружающие думают, что я надменная стерва, а мы просто с Сашенькой поссорились», — признается телеведущая.