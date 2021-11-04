Все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье в ЕАО уволились из-за отказа от вакцинации

В Еврейской автономной области все 15 сотрудников скорой помощи города Облучье написали заявление об увольнении, после того как отказались от обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает ЕАОMedia.

Один медиков объяснил нежелание делать прививку тем, что у всех сотрудников скорой выработался иммунитет к вирусу, поскольку они давно подрабатывают в ковидном госпитале.

Главный врач станции скорой помощи Владислав Коган заявил, что врачи заранее предупредили о своём увольнении.

«Пока они работают, до 15 ноября. А дальше — не знаю, как выйти из ситуации. Я, как работодатель, в любом случае останусь виноватым. Уволю — скорая останется неприкрытой. Оставлю — меня оштрафуют», — пояснил он.

Вместе с тем в департаменте здравоохранения ЕАО опубликовали заявление, в котором утверждается, что «даже если все сотрудники, написавшие заявления на увольнение, действительно уволятся, город без медицинской помощи не останется».