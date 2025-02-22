ВС РФ второй день подряд «полируют Киев и пригород»

Российские войска второй день подряд наносят удары по целям в Киеве и пригороде украинской столицы. На это обратил внимание координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

— Без фанатизма прилетало, но есть очень хорошие попадания. Я обратил внимание на то, что уже второй день подряд полируют Киев и пригород. Действительно, это большое место скопления противника, в особенности понаехавших наемников. Часть из них – штурмовики, но интереснее те, кто специалисты, — написал Лебедев в телеграм-канале.

По его словам, на Украину за последнее время приехало много западных артиллеристов и операторов БПЛА. Иностранцы не используют флаги своих стран НАТО, но по ним стали наносить удары чаще, чем по украинским мобилизованным.

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Лебедев отмечает, что Киев и пригород за ночь получили четыре удара. Часть российских снарядов сбита силами ПВО, но были и точные попадания. Пока ходят слухи о взрывах в направлении «Святошино», где находятся аэродром и завод «Практика». На этом предприятии бронируют автомобили ВСУ, а также гражданские машины.

В 01:15 предварительно был прилет в районе ж/д станции «Дарница». Целями могли стать общежития с военными у ГСК «Локомотив» или Киевский радиотехнический завод.

Ещё один прилёт ночью был в направлении Бучанского леса. Там есть несколько складских комплексов и территории, огороженные и охраняемые военными.