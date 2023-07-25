ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» опубликовала утром 25 июля пресс-служба Минобороны РФ.
Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады противника. Расчётами боевых машин «Оса-АКМ» уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100».
Авиация группировки нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-250 и УПАБ-500 по объектам ВСУ на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.
В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-миллиметровые миномёты с расчётами на огневых позициях в районах Верхнекаменского и Красногоровки.
Также артиллерией группировки нанесены огневые налёты по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, командному пункту самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады, командно-наблюдательным пунктам батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Белая Гора, Богдановка и Предтечино.