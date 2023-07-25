Вторник, 25 июля, 2023
На главнуюНовости мира

ВС РФ успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении

7info
Фото: Минобороны РФ

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг» опубликовала утром 25 июля пресс-служба Минобороны РФ.

Подразделения «Южной» группировки войск успешно отразили две атаки штурмовых групп ВСУ на Лисичанском направлении. Артиллерия нанесла огневое поражение по живой силе и бронетехнике атакующих подразделений 54-й отдельной механизированной бригады противника. Расчётами боевых машин «Оса-АКМ» уничтожены два беспилотных летательных аппарата «Лелека-100».

Авиация группировки нанесла удары управляемыми боеприпасами УПАБ-250 и УПАБ-500 по объектам ВСУ на Соледаро-Артемовском, Александро-Калиновском и Авдеевском направлениях.

В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены 120-миллиметровые миномёты с расчётами на огневых позициях в районах Верхнекаменского и Красногоровки.

Также артиллерией группировки нанесены огневые налёты по пункту временной дислокации 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, командному пункту самоходного дивизиона 28-й механизированной бригады, командно-наблюдательным пунктам батальонов 107-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Белая Гора, Богдановка и Предтечино.

Новости партнёров

Читайте также

spot_img

Новости партнёров

Read Now

Ребёнок порвал руку на детской площадке в Лесопарке

О происшествии сообщил в группе «Новости Рязани ВКонтакте» отец мальчика.

Названы регионы России с наиболее сложной ситуацией с лесными пожарами

Сейчас отмечается пик лесных пожаров, по прогнозам, он спадёт в течение двух недель.

В Рязанской области 19 человек заразились клещевым боррелиозом в 2023 году

На минувшей неделе с жалобами на укусы клещей к медикам обратились 104 рязанца, 36 пострадавших — дети.

День приёма главы СУ СКР в Касимове перенесён на 3 августа

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Рязанской области сообщила о переносе дня личного приёма главы управления в Касимове.

В Рязанской области объявлено метеопредупреждение

По прогнозам синоптиков, ночью и днём 25 июля в регионе местами ожидаются грозы, кратковременные ливни, усиление ветра порывами до 12-17 м/с.

25 июля в Рязани массово отключат электроэнергию

Адреса сообщила пресс-служба городской администрации. 

Москвич грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов

Житель Москвы неоднократно грабил квартиру друзей, доверявших ему жилье на время отъездов, сообщил телеграм-канал SHOT. Злоумышленника удалось поймать только благодаря камеры видеонаблюдения. Ее решила установить пара, поскольку недавно они пережили камеры видеонаблюдения. Выяснилось, что у мужчины был дубликат ключей от чужого жилища, поскольку он помогал семье. Последний подобный инцидент произошел...

В Коми обнаружили тело обнаженной девушки

В городе Емва в республике Коми обнаружили тело обнаженной девушки без признаков жизни, сообщил портал БНК. Инцидент произошел 23 июля неподалеку от местного аэропорта. По словам очевидцев, на погибшей не было одежды. Следователи подтвердили информацию о случившемся. Специалистам предстоит установить личность покойной. По предварительным данным, признаков, которые бы указывали, что...

Организаторы пителинского фестиваля «Водяной.ру» рассказали, как готовили и проводили праздник  

В минувшие выходные в райцентре Пителино на Синельщиковом пруду во второй раз прошел фестиваль «Водяной.ру».

Белгородские власти отказались восстанавливать «богатые» дома после обстрелов

Состоятельным белгородцам, имущество которых пострадало после украинских обстрелов, восстановят только кровлю и окна, заявил губернатор Вячеслав Гладков, чьи слова приводит «Газета.ру». По его словам, в первую очередь власти сосредоточатся на помощи жилищам жителей региона со средними и низкими доходами. «Бассейны, аквариумы, машины по 10-15 миллионов рублей каждая при всем...

В Красноярском крае нашли полуголую девочку с перерезанным горлом

Следователи возбудили уголовное дело по факту обнаружения 16-летней девушки с перерезанным горлом в Дивногорске, пишет телеграм-канал Baza. Девочка пропала без вести в минувшую субботу после того, как ушла из дома, чтобы встретиться с подругой. Она так и не пришла на встречу. Ребенка начали искать, поскольку она не вернулась...

Стала известна реакция девочки на смерть родителей на Крымском мосту

Дядя 14-летней девочки, чьи родители которой погибли во время теракта на Крымском мосту, рассказал КП о ее реакции на случившееся. По его словам, ребенка недавно выписали из больницы, она чувствует себя лучше. «Вы сами должны понимать, как она восприняла это. Я думаю, вы догадываетесь. Все мы живые люди. Шоковое...
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации