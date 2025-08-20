Вечером 19 августа российские военные нанесли удар по объектам ВСУ в районе одесского Гидропорта. В результате атаки был уничтожен немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Об этом сообщает телеграм-канал Бориса Рожина «Colonelcassad».

По данным разведки, удар пришелся непосредственно по боевому подразделению IRIS-T SLM, которое прикрывало южное побережье и акваторию порта. На момент попадания на позиции находились пусковая установка, радар TRML-4D, машина управления и связи, а также транспорт с боеприпасами.

Как сообщается, в результате удара одна пусковая установка IRIS-T была уничтожена, а РЛС и командно-штабная машина выведены из строя. Произошла детонация зенитных ракет, находившихся на пусковой установке.

Позднее появилась информация о том, что рядом с IRIS-T SLM находился также ЗРК «Пэтриот». Предполагается, что именно его уничтожение стало причиной вторичной детонации, которую слышали местные жители.

Уничтожение этих комплексов позволило значительно снизить плотность ПВО на южном направлении, что ослабило защиту логистических центров и портовой инфраструктуры. Как отмечают источники, столь эффективные удары стали возможны благодаря слаженной работе разведки и использованию точных координат.

