ВС РФ уничтожили в Одессе немецкий ЗРК IRIS-T SLM

Алексей Самохин
Изображение сгенерировано AI

Вечером 19 августа российские военные нанесли удар по объектам ВСУ в районе одесского Гидропорта. В результате атаки был уничтожен немецкий зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM. Об этом сообщает телеграм-канал Бориса Рожина «Colonelcassad». 

По данным разведки, удар пришелся непосредственно по боевому подразделению IRIS-T SLM, которое прикрывало южное побережье и акваторию порта. На момент попадания на позиции находились пусковая установка, радар TRML-4D, машина управления и связи, а также транспорт с боеприпасами.

Как сообщается, в результате удара одна пусковая установка IRIS-T была уничтожена, а РЛС и командно-штабная машина выведены из строя. Произошла детонация зенитных ракет, находившихся на пусковой установке.

Позднее появилась информация о том, что рядом с IRIS-T SLM находился также ЗРК «Пэтриот». Предполагается, что именно его уничтожение стало причиной вторичной детонации, которую слышали местные жители.

Уничтожение этих комплексов позволило значительно снизить плотность ПВО на южном направлении, что ослабило защиту логистических центров и портовой инфраструктуры. Как отмечают источники, столь эффективные удары стали возможны благодаря слаженной работе разведки и использованию точных координат.

Читайте также: Зеленский и Алиев рыдают: подпольщик сообщил об ударе по нефтебазе в Измаиле

Культура и события

Рязань масштабно отпразднует 930-летие: полная программа мероприятий

Откроет празднование 29 августа в 8:00 традиционный молебен во Славу города Рязани в Христорождественском соборе Рязанского кремля. Далее рязанцев и гостей города приглашают на мастер-классы, фестивали, которые пройдут в различных локациях города.
Новости России

На хамство Азербайджана начали отвечать — военкор Коц

По мнению Александра Коца, депортация и лишение гражданства лидеров диаспор нарушает привычные бизнес-схемы, через которые колоссальные деньги уходят из России на родину.
Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Экология, природа, животные

Рязанцы собирают грибы вёдрами и корзинами

В лесах сейчас находят лисички, подосиновики, подберёзовики, маслята. 
Погода

Рязанцам рассказали о погоде на ближайшие два дня

Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на 20–21 августа 2025 года.

Происшествия

16-летняя девушка-водитель устроила массовое ДТП в Рязани

У дома №3 на улице Медицинской 16-летняя местная жительница, управляя автомобилем «Хавал Ф7», совершила столкновение с пятью машинами: «Деу Нексия», «Опель Астра», «Лада Гранта», «Хендай» и «Ниссан Альмера».
Новости России

Екатеринбуржцы рассказали, как ребенку оторвало руку на эскалаторе в ТЦ

Жители Екатеринбурга пытались оказать первую помощь двухлетнему мальчику, которому...
Общество

Рязанское отделения Движения Первых проведёт праздник в честь Дня знаний

Участниками торжества могут стать школьники, студенты, педагоги и родители
Спорт

ФК «Рязань» выбыл из Кубка России после разгромного поражения

Во вторник, 19 августа, во втором раунде Пути регионов рязанцы в гостях уступили с разгромным счётом команде «Салют Белгород» — 0:3.
Новости России

«Не ждите меня»: в Волгограде простились с погибшим на СВО 21-летним спортсменом

На Ворошиловском кладбище Волгограда со всеми воинскими почестями похоронили 21-летнего спортсмена...
Новости России

В ДТП в Крыму погиб священник Георгий Узун

В аварии на трассе «Таврида» по дороге в Феодосию...
Общество

16 педагогов из Рязанской области станут участниками V Всероссийского форума классных руководителей в 2025 году

Он пройдёт с 1 по 3 октября на площадке наццентра «Россия» в Москве.
Новости России

SHOT: врачи в Москве спасли от смерти отца главкома ВСУ Сырского

Врачам в Москве удалось спасти от смерти отца главкома...