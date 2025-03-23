ВС РФ ударили по расположению наемников в Киевской области

ВС РФ нанесли удары по двум населённым пунктам в Киевской области ночью 23 марта. Об этом, ссылаясь на информацию подполья, сообщает РИА Новости.

Удар нанесен по месту расположения, вероятно, иностранных военных, в Вышгороде Киевской области. Ещё один удар был нанесен по пункту дислокации украинских военных и цеху сборки БПЛА в Броварах.

— Пока власти Киева активно публикуют кадры последствий работы неумелого ПВО и рассказывают истории об ужасных «Шахедах», спутниковые снимки NASA показывают, куда реально прилетели российские дроны. В настоящий момент активно горит территория Деревообрабатывающего комбината в промрайоне «Теличка» г. Киев, — пишет телеграм-канал «Изнанка».