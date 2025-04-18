ВС РФ нанесли удар по ключевым производственным площадкам выпуска БПЛА ВСУ

Утром 18 апреля Вооружённые силы Российской Федерации нанесли групповой удар по территории Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, для атаки применили высокоточное оружие большой дальности, а также беспилотные летательные аппараты.

По официальной информации, удар был направлен на ключевые производственные объекты, задействованные в выпуске беспилотных летательных аппаратов, на инфраструктуру украинских военных аэродромов. В министерстве заявили, что все назначенные цели были поражены.

Отметим, что ранее беспилотники ВСУ не раз атаковали регионы России, в том числе Рязань и Рязанскую область.