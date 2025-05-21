В ночь на 21 мая 2025 года по военным объектам Украины было нанесено 26 ударов. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

Отмечена очередная серия ударов, часть которых классифицируется как единичные, хотя они состояли из нескольких волн. По словам Лебедева, в целом, ночь не стала чем-то исключительным, особое внимание было уделено украинским резервам, переброшенным в Харьковскую и Сумскую области.

За ночь зафиксирована серия точечных ударов по военным и промышленным объектам. Основные цели находились в Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой областях. Характер ударов свидетельствует о высокой точности и эффективности применения российских БПЛА и ракетных комплексов.

Ключевые направления ударов

Сумская область

16:15 — 04:10 — серия ударов по Шостке, Конотопу, Сумскому району и городу Сумы.

Результаты: повреждены объекты энергетической инфраструктуры (частичное отключение электричества в Сумах), нарушена военная логистика, уничтожена крупная тренировочная база.

Сумская область остаётся важным направлением из-за близости к границе и наличия военных объектов.

Харьковская область

18:20 — 03:10 — удары по Харькову и его пригородам в несколько этапов.

Результаты: подавлена работа ПВО, поражены склады и узлы связи.

Харьков — ключевой оборонительный узел ВСУ, удары направлены на ослабление его боеспособности.

Полтавская область

02:15 — 04:50 — удары по Полтавскому району.

Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники.

Донецкая область (Покровский район, Славянск)

03:00 — 04:05 — удары по опорным пунктам ВСУ.

Продолжается зачистка укреплённых районов в рамках наступления на Донбассе.

Киевская область и прилегающие регионы

03:35 — 04:50 — удары по Киеву, Обуховскому району и Переяславу.

Поражены аэродромы, военные склады и производственные объекты. Киевская область играет важную роль как логистический хаб.

Другие регионы (Черкасская, Винницкая, Житомирская области)

Удары по Каневу, Козятину, Житомирской области.

Поражены резервные части и логистическая инфраструктура.

Выводы

Российские силы продолжают системное подавление военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.

Наибольший урон за ночь нанесён Сумской и Харьковской областям, что затрудняет переброску украинских подкреплений.

Эффективность ночных атак подтверждает высокое качество разведки и точность применения БПЛА.

Украинская система ПВО не справляется с отражением всех ударов, что усугубляет ситуацию в энергетическом секторе.