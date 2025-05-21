ВС РФ нанесли серию ударов по Украине ночью 21 мая: куда били, что уничтожено

В ночь на 21 мая 2025 года по военным объектам Украины было нанесено 26 ударов. Об этом написал в телеграм-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Отмечена очередная серия ударов, часть которых классифицируется как единичные, хотя они состояли из нескольких волн. По словам Лебедева, в целом, ночь не стала чем-то исключительным, особое внимание было уделено украинским резервам, переброшенным в Харьковскую и Сумскую области.
За ночь зафиксирована серия точечных ударов по военным и промышленным объектам. Основные цели находились в Сумской, Харьковской, Киевской, Полтавской и Донецкой областях. Характер ударов свидетельствует о высокой точности и эффективности применения российских БПЛА и ракетных комплексов.
Ключевые направления ударов
Сумская область
16:15 — 04:10 — серия ударов по Шостке, Конотопу, Сумскому району и городу Сумы.
Результаты: повреждены объекты энергетической инфраструктуры (частичное отключение электричества в Сумах), нарушена военная логистика, уничтожена крупная тренировочная база.
Сумская область остаётся важным направлением из-за близости к границе и наличия военных объектов.
Харьковская область
18:20 — 03:10 — удары по Харькову и его пригородам в несколько этапов.
Результаты: подавлена работа ПВО, поражены склады и узлы связи.
Харьков — ключевой оборонительный узел ВСУ, удары направлены на ослабление его боеспособности.
Полтавская область
02:15 — 04:50 — удары по Полтавскому району.
Поражены транспортные узлы, используемые для переброски войск и техники.
Донецкая область (Покровский район, Славянск)
03:00 — 04:05 — удары по опорным пунктам ВСУ.
Продолжается зачистка укреплённых районов в рамках наступления на Донбассе.
Киевская область и прилегающие регионы
03:35 — 04:50 — удары по Киеву, Обуховскому району и Переяславу.
Поражены аэродромы, военные склады и производственные объекты. Киевская область играет важную роль как логистический хаб.
Другие регионы (Черкасская, Винницкая, Житомирская области)
Удары по Каневу, Козятину, Житомирской области.
Поражены резервные части и логистическая инфраструктура.
Выводы
Российские силы продолжают системное подавление военной и энергетической инфраструктуры ВСУ.
Наибольший урон за ночь нанесён Сумской и Харьковской областям, что затрудняет переброску украинских подкреплений.
Эффективность ночных атак подтверждает высокое качество разведки и точность применения БПЛА.
Украинская система ПВО не справляется с отражением всех ударов, что усугубляет ситуацию в энергетическом секторе.
Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!!: ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники