В ночь на вторник, 12 августа, российские Вооружённые силы нанесли ракетный удар по территории одного из центров подготовки сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщила украинская сторона.

Отметим, что обычно информация о подобных ударах появляется в российских телеграм-каналах, противник обычно не комментирует произошедшее. В этот раз ситуация другая.

По данным ВСУ, своевременно был подан сигнал «ракетная опасность».

— Несмотря на принятые меры безопасности, во время перемещения к оборудованным укрытиям и хранилищам, группа военнослужащих попала в зону поражения кассетных боеприпасов, — говорится в сообщении.

Официально подтверждена информация об одном погибшем и 11 раненых. Ещё 12 человек пострадали от взрывной волны и полученного стресса.

Место, по которому нанесён удар, не сообщается. Минобороны России пока не сообщало подробности.