Российские военные нанесли самый мощный за последнее время удар по военной и критической инфраструктуре Украины. По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ задействовали 574 дрона и 40 ракет. Основные удары пришлись на западную часть страны, которая ранее считалась «безопасной».

Среди поражённых целей:

Завод по выпуску электроники для БПЛА в Мукачево. Сообщается, что предприятие полностью выгорело.

Военные склады в Киевской области.

Тренировочные центры, аэродромы, бункеры и производственные объекты в Волынской и Закарпатской областях.

В Министерстве обороны РФ заявили, что удар был нанесён высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Целями были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, военная аэродромная инфраструктура, а также склады с боеприпасами и имуществом ВСУ.