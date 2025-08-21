Четверг, 21 августа, 2025
Новости России

ВС РФ нанесли мощнейший удар по тылу ВСУ

Алексей Самохин
Российские военные нанесли самый мощный за последнее время удар по военной и критической инфраструктуре Украины. По данным Минобороны РФ, все назначенные объекты были поражены.

По словам координатора пророссийского подполья Сергея Лебедева, ВС РФ задействовали 574 дрона и 40 ракет. Основные удары пришлись на западную часть страны, которая ранее считалась «безопасной».

Среди поражённых целей:

Завод по выпуску электроники для БПЛА в Мукачево. Сообщается, что предприятие полностью выгорело.

Военные склады в Киевской области.

Тренировочные центры, аэродромы, бункеры и производственные объекты в Волынской и Закарпатской областях.

В Министерстве обороны РФ заявили, что удар был нанесён высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами. Целями были предприятия военно-промышленного комплекса Украины, объекты энергетики, военная аэродромная инфраструктура, а также склады с боеприпасами и имуществом ВСУ.

Новости России

Мирная пауза окончена, ВС РФ разносят Одессу

В ночь атаки российские войска задействовали не менее 30 ударных беспилотников, целью стали объекты, связанные с ВСУ, в разных районах Одессы.
Религия

Священник объяснил, как православному защититься от проклятия

По словам священника, если человек живёт по заповедям, он находится под защитой Бога, и чужая хула не несёт для него разрушительной силы.
Общество

В Рязани ищут инженера на зарплату от 150 тысяч рублей

В Рязани в августе больше всего готовы платить инженеру-технологу. Ищут сотрудника с высшим образованием и опытом работы от двух лет. Компания предлагает зарплату от 150 тыс. рублей.
Новости мира

Невероятное пророчество Жириновского про Трампа начинает сбываться

Он считал, что Трамп войдёт в историю как лучший президент США, обойдя даже Франклина Рузвельта.
Спорт

В Рязани ищут директора ледового дворца

Хоккейный клуб Рязань-ВДВ объявил конкурс на замещение должности директора ледового дворца. Информация об этом появилась на официальной странице клуба «ВКонтакте». 

Последние новости

Спорт

В Рязани пройдёт мини-футбольный турнир с призовым фондом 400 000 рублей

Турнир обещает стать ярким спортивным событием осени, собрав на поле самые амбициозные любительские команды города.
Кино и ТВ

Шоу «Звезды» возвращается на НТВ в конце лета

30 августа на телеканале НТВ и на платформе VK Видео стартует новый сезон юмористического шоу «Звёзды» (18+). В нём известные артисты, музыканты и шоумены будут соревноваться за титул самой смешной звезды России.
Происшествия

Угроза атаки беспилотников объявлена в Рязани днём 21 августа

Рязанцев призывают укрыться в зданиях и не подходить к окнам.
Происшествия

В Рязанской области сотрудница МФО оформляла фиктивные кредиты на клиентов

Следствие установило, что с марта по апрель 2025 года женщина, работая в одной из микрокредитных компаний, незаконно получала персональные данные клиентов.
Новости России

Священник-психолог Бабкин объяснил, почему гормоны не могут быть оправданием измен

По словам эксперта, в отличие от животных, у человека есть развитая префронтальная кора мозга, которая отвечает за здравый смысл. Она должна контролировать импульсы
Происшествия

На улице Бирюзова в Рязани сгорел автомобиль

Сообщение о пожаре поступило в среду, 20 августа, в 17:50. Машина повреждена огнём на площади 4,5 квадратных метра. Люди не пострадали. 
Происшествия

ТЦ «Круиз» эвакуировали в Рязани сегодня днём

По словам очевидцев, на месте были замечены пожарные машины. 
Экология, природа, животные

Мэрия Рязани сообщила о неготовности бороться с опасными шершнями

Пользователь Сети сообщил, что насекомые поселились в районе Рязанского кремля около памятника Сергею Есенину за зданием казначейства.