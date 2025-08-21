Подразделения ВС РФ нанесли массированный удар по военной инфраструктуре Украины, задействовав ракеты, включая «Кинжалы» и «Калибры», а также ударные беспилотники «Герань». Воздушная тревога была объявлена по всей стране, пишет утром 21 августа телеграм-канал MASH.

Мощные взрывы прогремели во Львове, Мукачёво и Ровненской области. Сообщается, что ракеты приближаются к Киеву и Николаевской области. В ходе атаки были задействованы стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160, которые являются носителями крылатых ракет Х-101.

По данным с мест, истребители МиГ-31 поразили «Кинжалами» объекты военной инфраструктуры ВСУ в Ровненской области. Кроме того, ракеты ударили по военному аэродрому в Луцке. Жители Харьковской области сообщали о крупном пожаре после массового налёта российских беспилотников. Ракеты «Циркон», запущенные из акватории Чёрного моря, поразили инфраструктуру в Сумах.

В Павлограде, Днепропетровской области, БПЛА нанесли удар по газокомпрессорной станции, в результате чего возник сильный пожар.

Мощный удар нанесён по газораспределительной станции в Павлограде под Днепропетровском. Предварительно, сработали «Герани», пишет SHOT.

Также сообщается о взрывах в Запорожье, Лукце, Львове, о детонациях в Черкасской и Киевской областях. Местные СМИ пишут о применении ракеты «Циркон», которая из акватории Чёрного моря поразила цель в Сумах.