ВС РФ нанесли комбинированный удар по 12 областям Украины

Алексей Самохин
Фото: t.me/geranium_chronicles

Ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам сразу в 12 областях Украины. В атаке, по данным мониторинга противника, были задействованы сотни беспилотников и ракет. 

Эксперты сообщают подробности ударов и их последствия. 

В столице Украины ракеты и ударные БПЛА поразили сразу несколько важных целей. Среди них «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш», «Укрспецсистем» и офис компании Samsung-Ukraine.

Удары пришлись и на железнодорожную логистику противника в Винницкой и Полтавской областях. В частности, атакован парк скоростных поездов «Интерсити+». В результате ударов десятки тысяч человек остались без электроэнергии.

Кроме того, «Кинжалы» отработали по аэродромам в городах Коломыя Ивано-Франковской области и Константинов в Хмельницкой области.

