Ночью российские войска нанесли массированный комбинированный удар по военным объектам сразу в 12 областях Украины. В атаке, по данным мониторинга противника, были задействованы сотни беспилотников и ракет.

Эксперты сообщают подробности ударов и их последствия.

В столице Украины ракеты и ударные БПЛА поразили сразу несколько важных целей. Среди них «Киевский радиозавод», «Спецоборонмаш», «Укрспецсистем» и офис компании Samsung-Ukraine.

Удары пришлись и на железнодорожную логистику противника в Винницкой и Полтавской областях. В частности, атакован парк скоростных поездов «Интерсити+». В результате ударов десятки тысяч человек остались без электроэнергии.

Кроме того, «Кинжалы» отработали по аэродромам в городах Коломыя Ивано-Франковской области и Константинов в Хмельницкой области.