Врио заместителя губернатора Владимирской области подозревают во взятке

Временно исполняющий обязанности заместителя губернатора Владимирской области Григорий Вишневский стал фигурантом уголовного дела о взятке в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с августа по ноябрь 2021 года чиновник получил за общее покровительство от коммерсанта не менее 600 тысяч рублей. При передачи очередной взятки Вишневского задержали.

Следователи считают, что за полученные деньги Вишневский должен был не допустить возможные негативные последствия для фирмы предпринимателя по одному из государственных контрактов в курируемой сфере, а также при заключении и исполнении других контрактов.

Следствие просит взять задержанного под стражу. В расследовании участвуют сотрудники ФСБ.

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