Врио губернатора Рязанской области посетил Пронский район

Врио Губернатора Павел Малков в рамках рабочей поездки в Пронский район обсудил вопросы благоустройства с главами администраций муниципальных образований.

На совещании шла речь о реализации в муниципальных образованиях региона федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», региональной программе по поддержке местных инициатив граждан. Обсуждались также лучшие практики в развитии территорий и проблемные вопросы.



Врио Губернатора Павел Малков подчеркнул важность постоянного диалога с людьми при реализации проектов благоустройства: «Формирование комфортной городской среды» – пример того, как можно учитывать и воплощать в жизнь пожелания людей. В этом году в него включены 20 общественных территорий в Рязани, Касимове, Скопине, Сасове, других населённых пунктах. Это скверы, парки, зеленые зоны. На каждом из объектов этого года работы уже ведутся». Павел Малков отметил, что кроме этого, в текущем году в регионе будут профинансированы еще два объекта – победители Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Средства пойдут на комплексное развитие пешеходного пространства проспекта Свободы в Сасове и общественного пространства «Парк-берег» в Новомичуринске. Всего на эти цели будет направлено почти 170 млн рублей, из которых 120 млн предоставит федеральный бюджет. «Это серьезная возможность для того, чтобы улучшить городское пространство», – сказал Врио главы региона.



Павел Малков обратил внимание на важность использования всех возможностей региональной программы поддержки местных инициатив. В этом году муниципальные образования получили субсидии на реализацию 256 проектов. «Люди активно пользуются возможностями самим определять территории, которые необходимо привести в порядок, контролировать процесс исполнения работ. За время реализации этой программы уже появились новые зоны отдыха, спортплощадки, обновлены парки и скверы, в целом вырос уровень благоустройства муниципалитетов», – отметил он.



Врио Губернатора подчеркнул, что в числе основных задач – контроль за ходом работ на всех территориях. В этой работе должны участвовать как профильные министерства, местные администрации и депутаты, так и общественные активисты. Особое внимание – расходованию бюджетных средств. «Регион получает серьезную федеральную поддержку, мы обязаны обеспечить максимальный результат. Вполне разделяю возмущение жителей, когда читаю информацию по некоторым объектам в соцсетях. Прошу реагировать на каждое обращение людей в приоритетном порядке. Проводить проверки и добиваться привлечения к ответственности недобросовестных исполнителей. Каждый бюджетный рубль должен быть использован эффективно и с пользой для всех», – заявил он.



Врио Губернатора Павел Малков напомнил, что до 30 мая продолжится Всероссийское голосование по объектам благоустройства и поручил активизировать разъяснительную работу с жителями всех муниципалитетов по участию в этом проекте.