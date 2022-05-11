Врио губернатора Рязанской области Малков приедет в Рязань 11 мая

Павел Малков, назначенный врио губернатора Рязанской области, прибудет в Рязань 11 мая. В этот день у него назначены встречи с правительством региона, депутатами, чиновниками, бизнесменами.

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Блиц-интервью с чиновником записал главный редактор рязанского выпуска «Новой газеты» Алексей Фролов.

Напомним, 10 мая президент России Владимир Путин подписал Указ о сложении полномочий губернатора Николая Любимова. В этот же день стало известно о назначении бывшего руководителя Росстата Малкова исполняющим обязанности главы региона.