Врио губернатора Рязанской области Малков посетил пункт временного размещения граждан из ДНР и ЛНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков посетил пункт временного размещения в ГК «Золотая миля». Сейчас там проживают 183 человека, из них 68 – дети. Глава региона пообщался с гражданами, прибывшими из Донбасса, ознакомился с условиями, в которых они проживают, поинтересовался тем, как они получают медицинскую и консультационную помощь.

Павел Малков отметил: всесторонняя поддержка граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Рязанскую область, является значимым направлением региональной власти.

– Для меня было важным самому оценить, как здесь устроились люди. Сегодня я с ними пообщался, услышал немало слов благодарности за теплый и радушный прием, оказанный жителями Рязанской области. Но все мы понимаем, как тяжело этим людям. Поэтому необходимо сделать все возможное, чтобы окружить их заботой, обеспечить возвращение к нормальной человеческой жизни, – сказал врио губернатора. – Поэтому нужно оперативно решать вопросы трудоустройства, организации медицинской помощи и культурного досуга, в том числе для детей. Наша задача – сделать пребывание граждан ЛНР и ДНР в Рязанской области максимально комфортным».

В пунктах временного размещения Рязанской области организованы медицинские пункты, в них сформирован необходимый запас препаратов. Отработаны схемы маршрутизации пациентов по всем профилям заболеваний в случае госпитализации. Оперативно решаются вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Силами региональных и местных учреждений культуры организуются различные мероприятия – от концертных программ до конкурсов детского рисунка. Работа структурных подразделений регионального правительства в этом направлении будет продолжена.