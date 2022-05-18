Врио губернатора Рязанской области Малков посетил пункт временного размещения граждан из ДНР и ЛНР

Временно исполняющий обязанности губернатора Рязанской области Павел Малков посетил пункт временного размещения в ГК «Золотая миля». Сейчас там проживают 183 человека, из них 68 – дети. Глава региона пообщался с гражданами, прибывшими из Донбасса, ознакомился с условиями, в которых они проживают, поинтересовался тем, как они получают медицинскую и консультационную помощь.
Павел Малков отметил: всесторонняя поддержка граждан ДНР и ЛНР, прибывших в Рязанскую область, является значимым направлением региональной власти.
В пунктах временного размещения Рязанской области организованы медицинские пункты, в них сформирован необходимый запас препаратов. Отработаны схемы маршрутизации пациентов по всем профилям заболеваний в случае госпитализации. Оперативно решаются вопросы организации обучения прибывших школьников и студентов, а также обеспечения местами в детских дошкольных учреждениях. Силами региональных и местных учреждений культуры организуются различные мероприятия – от концертных программ до конкурсов детского рисунка. Работа структурных подразделений регионального правительства в этом направлении будет продолжена.