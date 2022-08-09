Врио губернатора Рязанской области Малков анонсировал расширение проезда под путепроводом на Московском шоссе

В понедельник, 8 августа, врио губернатора Рязанской области Павел Малков вместе с главой администрации Рязани Еленой Сорокиной побывал в районе Московского шоссе и проверил ход благоустройства ряда территорий.

Глава региона оценил качество капремонта дороги-дублёра Московского шоссе, которая частично снимает нагрузку с основной магистрали. По его словам , уже сейчас идёт работа над тем, чтобы более существенно решить проблему регулярных пробок на Московском, пишет ИД «Пресса».

Малков напомнил, что не раз встречался с главой РЖД Олегом Белозёровым, с ним он обсудил ряд проектов, работа над которыми будет вестись совместно. Один из вопросов касается путепровода на Московском шоссе.

— Очевидно, что проезд под ним нужно расширять. Проект очень непростой, ресурсоёмкий и очень сложный в организации работ, потому что там оживлённое движение, большое количество коммуникаций. Все это требует очень взвешенного, тщательного подхода к проектированию. Но, в любом случае, делать это надо, — сказал врио губернатора.

Он также добавил, что начинаются первые подходы к проектированию, и дорогу на этом участке удастся расширить уже в ближайшее время.