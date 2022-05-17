Врио губернатора Малков проинспектировал ремонт дорог в Рязани

Во вторник, 17 мая, врио губернатора Рязанской области Павел Малков проверил состояние дорог в Рязани. В рейд также выехали заместитель председателя облправительства Евгений Беленецкий, мэр Елена Сорокина и журналисты.

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Малков проинспектировал ремонт дорог на улице Шевченко, 2-я Линия, Славянском проспекте, в Торговом городке.

Как рассказал подрядчик, на улице Шевченко и 2-я Линия планируется комплексное благоустройство: ремонт 1400 метров дороги, ливнёвая канализация, новые светильники, велодорожка. Работы планируют завершить к 30 июня 2022 года.

На Славянском проспекте дорогу будут ремонтировать «картами». По словам мэра Елены Сорокиной, подрядчик при этом не станет перекрывать движение. Срок окончания работ — 1 августа.

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В Торговом городке Павел Малков проверил ремонт дорожного полотна между торговыми павильонами.

Врио губернатор отметил, что проблема дорог для рязанцев самая актуальная, в своём Telegram-канале он получает много вопросов по этой теме. Малков также заявил, что необходимо сократить до минимума перекрытия дорог, проводить работы в сжатые сроки.

В завершение поездки журналисты поинтересовались, станет ли Рязань столицей хороших дорог, как обещал экс-губернатор Любимов. Малков признался, что сейчас делать какие-либо заявления рано, так как нужно подробнее разобраться в вопросе.