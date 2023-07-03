Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил Рязани благодарность за шефство

Врио губернатора Владимир Сальдо выразил благодарность российским регионам, которые взяли шефство над округами Херсонщины. Среди них республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Мордовия, Псковская, а также Рязанская области.
Он отметил, что регионы-шефы помогали не только с гуманитарной помощью и отправкой специалистов.
Напомним, Рязанская область курирует Новую Каховку. Город неоднократно посещали представители рязанской власти, туда регулярно отправляют гуманитарные грузы.
О том, как отправлял гуманитарную помощь в Херсонскую область вместе с благотворительным фондом «Мамино сердце», 7info рассказывал экс-заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров.
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