Понедельник, 3 июля, 2023
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Врио губернатора Херсонской области Сальдо выразил Рязани благодарность за шефство

7info7

Врио губернатора Владимир Сальдо выразил благодарность российским регионам, которые взяли шефство над округами Херсонщины. Среди них республика Адыгея, Кабардино-Балкария, Краснодарский край, Мордовия, Псковская, а также Рязанская области.

Он отметил, что регионы-шефы помогали не только с гуманитарной помощью и отправкой специалистов.

– Приступили к более масштабным проектам: взяли на себя ремонт и восстановление социальных объектов, очень нужных для жителей нашего региона и в первую очередь — для детей, — пишет Сальдо в своём telegram-канале.

Напомним, Рязанская область курирует Новую Каховку. Город неоднократно посещали представители рязанской власти, туда регулярно отправляют гуманитарные грузы.

О том, как отправлял гуманитарную помощь в Херсонскую область вместе с благотворительным фондом «Мамино сердце», 7info рассказывал экс-заместитель мэра Рязани Владимир Бурмистров.

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