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Врио главы администрации Милославского района назначен Роман Барков

В пятницу, 22 июля, на заседании Милославской районной думы депутаты проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы районной администрации Михаила Ромодина. Об этом сообщил сайт ИД «Пресса».

Ромодин руководил администрацией с августа 2020 года, последним рабочим днём в этой должности для него будет 24 июля.

Временно исполняющим обязанности главы назначен заместитель по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Роман Барков.

Также депутаты приняли решение о продлении трудовых договоров заместителей главы администрации.

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