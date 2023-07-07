ВРИО главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Рязанской области назначен Владимир Кучумов

Данная информация появилась на сайте организации. Сообщается, что данную должность Владимир Кучумов занял ещё в феврале 2023 года.



Назначение произошло на следующий день после задержания бывшего главного врача учреждения по подозрению в получении взяток общей суммой почти 16 миллионов рублей. Однако официальное подтверждение передачи Владимиру Кучумову должности ВРИО главного врача появилось только сейчас.



Владимир Кучумов – кандидат медицинских наук, доцент, врач высшей квалификационной категории. С 2005 года занимал должность заместителя главного врача Центра гигиены и эпидемиологии в Рязанской области.