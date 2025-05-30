Время пришло: эксперты назвали главные цели для «Орешника» на Украине

В ответ на запуск оборонного производства на Украине эксперты предлагают точечный ракетный удар. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Берлин официально присоединился к проекту по запуску производства дальнобойного вооружения на украинской территории. По мнению аналитиков, это создаёт угрозу, на которую Москва должна отреагировать немедленно. В качестве ответа предлагается применение ракетного комплекса средней дальности «Орешник», способного нейтрализовать ключевые объекты ВПК.

Аналитики канала «Военная хроника» считают текущий момент оптимальным для точечного удара, направленного как против уже действующих предприятий, так и против тех, которые находятся в стадии подготовки к запуску. В противном случае Украина получит шанс укрепить свой оборонно-промышленный комплекс, а это может привести к необратимым последствиям.

В перечне возможных целей — предприятия Киева и Днепропетровска

В частности, речь идёт о киевских заводах «Артём» и «Антонов», где, по имеющимся сведениям, ведётся разработка и производство беспилотников, включая модификации БПЛА «Лютый». Удар по этим объектам уже наносился ранее, в том числе с применением дронов «Герань», но для их полного выведения из строя требуется более мощное оружие. Среди других потенциальных целей называются предприятия «Радиус» и «Микроприбор» в Днепропетровске.

Специалисты подчеркивают, что одного «Орешника» может быть недостаточно. Несмотря на ослабление украинской ПВО, часть объектов по-прежнему защищена. Поэтому предлагается применение связки ударных средств: ракетных комплексов «Искандер», гиперзвуковых «Кинжалов» и массового использования дронов-камикадзе.

Применение комплекса «Орешник» в сочетании с другими видами оружия, по оценкам экспертов, способно нанести критический удар по украинскому ВПК и подорвать планы по локальному производству вооружений. Так Россия не только подтвердит боевые возможности своей техники, но и продемонстрирует готовность к стратегическим решениям.

Удары уже наносятся

По данным телеграм-канала Win\win, один из последних ударов пришёлся по складам боеприпасов в Одесской области. Утверждается, что на объекте хранились снаряды, доставленные в обход официальных маршрутов — из Болгарии и Албании, произведённые в Сербии.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила о вероятной причастности сербских оборонных компаний к поставкам вооружения. Президент Сербии Александр Вучич подтвердил, что обсудил эту тему с Владимиром Путиным. В эфире государственного телевидения он заявил о создании совместной рабочей группы, задачей которой станет отслеживание цепочек поставок и контроль за конечными пользователями.

Вучич пообещал остановить исполнение контрактов в случае малейших подозрений на поставки оружия без ведома сербских властей.