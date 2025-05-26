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Изображение от freepik
Изображение от freepik
Новости России

Враги киевского режима: военкор Коц сделал интересные выводы по обмену пленными

Алексей Самохин

Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц сделал интересные выводы, проанализировав списки людей, которых Россия обменяла на украинских военнопленных. Пост он опубликовал в телеграм-канале.

— Мне в руки попали списки граждан Украины, переданных России в рамках обмена «1000 на 1000». Эти документы ясно показывают: несмотря на действия репрессивной машины в «незалежной», на территории Украины по-прежнему остаются наши люди. И их немало. Подполье — разрозненное, децентрализованное, инициативное — существует. Даже на Западе страны. Судите сами, — пишет Коц.

Виктория В., Харьковская область. Осуждена по статье «государственная измена». Из приговора:

«Распространяла информацию о местонахождении ВСУ и других воинских формирований».

Василий М., Киевская область. Статья та же. Формулировка:

«По предварительному сговору добровольно предоставил согласие на передачу информации представителю Российской Федерации, содержащей государственную тайну, а также сведений для проведения подрывной деятельности против Украины».

Сергей С., Днепропетровская область.

«С помощью приложения Telegram на личном телефоне передавал координаты расположения военной техники в/ч А7431 и данных о военнослужащих в Никопольском районе».

И таких — десятки. Ивано-Франковск, Николаев, Винница, Запорожье… Пожалуй, ни в одной стране мира нет такого количества осуждённых по статье «госизмена». Не имея достаточного числа военнопленных для полноценного обмена 1000 на 1000, Киев включил в списки своих собственных граждан — тех, кто ясно выразил своё отношение к украинскому государству и стремлению от него отколоться.

Строчки из приговоров звучат как хроника партизанской войны:

«Распространял посты, в которых содержатся оправдания вооружённого нападения России на Украину».

«Умышленно нанесла ущерб обороноспособности и государственной безопасности Украины в форме оказания помощи представителям иностранной организации ГУ ГШ».

«Передавал представителям РФ информацию о последствиях ракетных ударов по городу Днепр»…

Но в украинских тюрьмах остаются и граждане России, которых Киев по каким-то причинам не спешит передавать. И это не только 34 жителя Курской области. Сегодня в украинских колониях и СИЗО содержатся десятки россиян — как уже осуждённых по террористическим статьям, так и тех, кто ещё ожидает приговоров.

Накануне обмена некоторых начали срочно вывозить в суды, стремясь провести экстренные заседания и вынести приговоры до сделки. Однако до обмена они не попали.

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