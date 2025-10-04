Врачи спасли рязанку с редким заболеванием лёгких, которая провела в реанимации две недели

В Рязанском кардиодиспансере врачи спасли пациентку с редким заболеванием. Подробности сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

Команда медиков более месяца боролась за жизнь 66-летней женщины. Жительницу Рязани, работающую на одном из предприятий города, привезли в кардиодиспансер с подозрением на проблемы с сердцем. Однако результаты компьютерной томографии показали признаки двусторонней атипичной интерстициальной пневмонии, что является редким заболеванием лёгких.

Состояние пациентки быстро ухудшалось, и её перевели в реанимацию. Там она провела около двух недель в бессознательном состоянии, не могла самостоятельно дышать, двигаться или принимать пищу. Длительное время она была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Медики тщательно подбирали искусственное питание и предотвращали появление пролежней. В то же время продолжался детальный диагностический процесс. Специалисты кардиодиспансера совместно с кафедрой госпитальной терапии и медико-социальной экспертизы РязГМУ имени академика И.П. Павлова проводили комплексное обследование.

Были выполнены КТ лёгких, УЗИ сердца и органов брюшной полости, а также проведены различные анализы. Состояние пациентки постоянно контролировалось с помощью специального оборудования. Отслеживались уровень кислорода в крови, показатели артериального давления и сердечный ритм. Медицинские данные не соответствовали стандартным схемам. Консилиумы проводились не реже двух раз в неделю, где корректировался курс лечения, назначались новые препараты и изменялись их дозировки.

Постепенно состояние пациентки начало улучшаться. Она смогла самостоятельно дышать, после чего в процесс реабилитации включились специалисты по физической реабилитации. Ежедневные упражнения помогли ей восстановить способность вставать, двигаться и обслуживать себя.

Длительное пребывание в реанимации не привело к негативным последствиям. Врачи смогли сохранить физическое и психическое здоровье пациентки. В настоящее время она выписана домой с заметными улучшениями.