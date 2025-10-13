Врачи спасли пожилую рязанку, у которой резко упало давление на поминках мужа. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Смерть близкого человека — это всегда огромное горе, с которым очень сложно смириться. Для 77-летней Наталии Григорьевны уход из жизни супруга стал настоящим ударом. Сильные переживания и стресс негативно сказались на её и без того слабом здоровье. Во время поминального застолья женщина потеряла сознание.

Она вспоминает: «Как выяснилось позже, у меня сильно упало давление. При моей гипертонии цифры 80 на 60 едва не стали для меня критическими. Дети сразу же вызвали скорую помощь».

Медики работали в условиях, когда пациентка была в состоянии полуобморока: они ставили капельницу и выясняли все детали произошедшего. В стационар её доставили всего за 10 минут.

Наталья Григорьевна, недавно выписавшаяся из больницы, выразила свою благодарность: «Дорогая скорая, низкий поклон. Хочу сказать спасибо за высокопрофессиональную помощь, оперативность и поддержку. Всё это спасло мою жизнь. От всей души желаю моим спасителям крепкого здоровья и успехов во всём».