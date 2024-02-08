Врачи спасли от смерти мужчину, полгода терпевшего боль в желудке

Долгопрудненские врачи спасли 60-летнего пациента с язвой, которая поразила практически весь желудок, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

В больницу пациента с сильными болями привезли на скорой помощи. Выяснилось, что у мужчины открылось внутреннее кровотечение из язвы, поразившей почти весь желудок. Была угроза распространения язвы на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь, сальник.

Пациент рассказал, что мучался от боли полгода, но к медикам не обращался.

Сначала мужчину поместили в реанимацию, консервативным путём остановили кровотечение, перелили 1,5 литра крови. Под общим наркозом удалили почти весь желудок, оставив только 1/6 часть органа. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта.

Операция длилась 4 часа. После ней мужчину вновь направили в реанимацию, питание он получал внутривенно.

— Затем, когда состояние пациента полностью стабилизировалось, он был переведён в палату хирургического отделения, где уже мог принимать пищу самостоятельно, — рассказал заведующий хирургическим отделением Долгопрудненской больницы Сергей Лисин.

Сейчас мужчину выписали из больницу, лечение продолжается амбулаторно.

Специалисты отмечают, заболевания, выявленные на ранней стадии, лучше поддаются лечению. Своевременная диагностика и обращение за медицинской помощью позволяют избежать ухудшения здоровья.