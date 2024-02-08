Врачи спасли от смерти мужчину, полгода терпевшего боль в желудке

Долгопрудненские врачи спасли 60-летнего пациента с язвой, которая поразила практически весь желудок, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
В больницу пациента с сильными болями привезли на скорой помощи. Выяснилось, что у мужчины открылось внутреннее кровотечение из язвы, поразившей почти весь желудок. Была угроза распространения язвы на поджелудочную железу, печень, желчный пузырь, сальник.
Пациент рассказал, что мучался от боли полгода, но к медикам не обращался.
Сначала мужчину поместили в реанимацию, консервативным путём остановили кровотечение, перелили 1,5 литра крови. Под общим наркозом удалили почти весь желудок, оставив только 1/6 часть органа. Соединили желудок с поджелудочной железой и другими частями желудочно-кишечного тракта.
Операция длилась 4 часа. После ней мужчину вновь направили в реанимацию, питание он получал внутривенно.
Сейчас мужчину выписали из больницу, лечение продолжается амбулаторно.
Специалисты отмечают, заболевания, выявленные на ранней стадии, лучше поддаются лечению. Своевременная диагностика и обращение за медицинской помощью позволяют избежать ухудшения здоровья.