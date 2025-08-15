«Врачи рыдали»: погибшей под колесами своего авто на Урале оказалась будущая мать

Под колесами своей машины в уральском поселке Шаля оказалась беременная зооспасительница Светлана, рассказала E1.RU депутат городского округа Наталия Асаинова.

Трагедия произошла в четверг. Девушка, которой было 30 лет, не поставила «Ниву» на ручник, машина покатилась под уклон и переехала ее.

Собеседница издания уточнила, что врачи до последнего боролись за ее жизнь.

«Все — и педиатры, и гинекологи, и два хирурга, и терапевт, которая кровь на совместимость проверяла, и главная медсестра лично пришла. Они все бегали, они все стояли на операции. Выходили из операционной и рыдали», — отметила Асаинова.

Погибшая была на 37 месяце беременности. У нее остались двое детей, сын был в момент трагедии в салоне авто.

Светлана помогала бездомным животным: организовывала их лечение, стерилизацию, сотрудничала с ветеринарами.

Депутат добавила, что девушка жила без мужа в простой избе. С ней простятся 16 августа.