«Врачи рыдали»: погибшей под колесами своего авто на Урале оказалась будущая мать

Под колесами своей машины в уральском поселке Шаля оказалась беременная зооспасительница Светлана, рассказала E1.RU депутат городского округа Наталия Асаинова.
Трагедия произошла в четверг. Девушка, которой было 30 лет, не поставила «Ниву» на ручник, машина покатилась под уклон и переехала ее.
Собеседница издания уточнила, что врачи до последнего боролись за ее жизнь.
Погибшая была на 37 месяце беременности. У нее остались двое детей, сын был в момент трагедии в салоне авто.
Светлана помогала бездомным животным: организовывала их лечение, стерилизацию, сотрудничала с ветеринарами.
Депутат добавила, что девушка жила без мужа в простой избе. С ней простятся 16 августа.