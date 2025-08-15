Пятница, 15 августа, 2025
20.6 C
Рязань
Новости России

«Врачи рыдали»: погибшей под колесами своего авто на Урале оказалась будущая мать

Изображение от lookstudio на Freepik

Под колесами своей машины в уральском поселке Шаля оказалась беременная зооспасительница Светлана, рассказала E1.RU депутат городского округа Наталия Асаинова.

Трагедия произошла в четверг. Девушка, которой было 30 лет, не поставила «Ниву» на ручник, машина покатилась под уклон и переехала ее.

Собеседница издания уточнила, что врачи до последнего боролись за ее жизнь.

«Все — и педиатры, и гинекологи, и два хирурга, и терапевт, которая кровь на совместимость проверяла, и главная медсестра лично пришла. Они все бегали, они все стояли на операции. Выходили из операционной и рыдали», — отметила Асаинова.

Погибшая была на 37 месяце беременности. У нее остались двое детей, сын был в момент трагедии в салоне авто.

Светлана помогала бездомным животным: организовывала их лечение, стерилизацию, сотрудничала с ветеринарами.

Депутат добавила, что девушка жила без мужа в простой избе. С ней простятся 16 августа.

Самые читаемые материалы

Новости России

Лаврова заметили на Аляске в толстовке с надписью СССР

Главу МИД Сергея Лаврова заметили на Аляске в преддверии...
Новости России

Раскрыты детали убийства судьи с отрезанным половым органом в Камышине

Подозреваемый в убийстве судьи Василия Ветлугина в Камышине не имеет...
Новости России

Колесников заявил, что российских журналистов шокировал прием на Аляске

Специальный корреспондент «Ъ» Андрей Колесников рассказал, что некоторых российских...
Кино и ТВ

Фильмы Алексея Балабанова могут запретить в России из-за нового закона

В июле Госдума приняла законопроект, который может привести к запрету фильмов, не соответствующих «духовно-нравственным ценностям».
Общество

Как в России будет работать ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*, рассказал эксперт

Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением

Последние новости

Новости России

Возлюбленная Старовойта тайно пришла на его могилу на 40 дней

Предполагаемая возлюбленная экс-министра транспорта Романа Старовойта пришла на его...
Новости России

Звезда «Универа» Гайдулян оказался на Аляске в день встречи Путина и Трампа

Актер Андрей Гайдулян, известный по ролям в сериалах «Универ»...
Новости России

Прохожие равнодушно отреагировали на зверское убийство судьи в Камышине

Очевидцы равнодушно отреагировали на убийство федерального судьи Василия Ветлугина...
Акценты

Рязанский учёный Водорезов рассказал об Анкоридже на Аляске 

Анкоридж знаменит великолепной панорамой окрестностей. Город охватывает плотное кольцо хребтов, разорванное узким заливом Кука: южные цепи Аляскинского хребта с запада за заливом; горы Талкитна с севера; горы Чугач с востока; горы Кенай с юга.
Общество

В Рязани 32 тысячи жителей остались без воды из-за аварии

Причиной отключения стал прорыв водовода диаметром 600 мм в районе дома №50. В результате без воды остались 114 многоквартирных домов, в которых проживает около 32 тысяч человек.
Религия

Батюшка рассказал, можно ли освятить банковскую карту

В Православной церкви есть чин освящения любой вещи, поэтому теоретически можно освятить и банковскую карту. Но с точки зрения получения прибыли это бессмысленно
Кино и ТВ

Марина Кравец, Павел Прилучный и Лариса Брохман: ТНТ раскрыл каст семейного фильма «Умка» 

та история подарит самым маленьким зрителям знакомство с храбрым мальчиком Тайкэ и забавным медвежонком Умкой, а для родителей отзовется теплой и веселой ностальгией под знакомые из детства песни.
Транспорт и дороги

В Рязани продлили срок ограничения движения по улице Гагарина

Маршруты движения общественного транспорта пока остаются изменёнными