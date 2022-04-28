Врачи Рязанской ОКБ выполнили 35 трансплантаций почки и 7 печени

В министерстве здравоохранения Рязанской области состоялась рабочая встреча и. о. министра Владимира Грачева и руководителем ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В. И. Шумакова» Минздрава России Сергей Готье. Во встрече также приняли участие заместитель министра Владимир Хоминец, главные внештатные специалисты минздрава региона по трансплантологии, нефрологии и гастроэнтерологии, сотрудники центра. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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В ходе встречи обсуждались вопросы перспективного развития службы трансплантологии органов и тканей, которая работает в Рязанской области с середины 2018 года и создана, благодаря непосредственной поддержке губернатора Николая Любимова. Служба располагается на базе Областной клинической больницы.

Сотрудники центра под руководством С. В. Готье оказывают методическую помощь в осуществлении трансплантационной программы. При непосредственном участии сотрудников центра выполнялись первые пересадки почки и печени. ОКБ включена в федеральный перечень организаций осуществляющих забор, заготовку и трансплантацию органов человека.

К настоящему моменту выполнено 35 трансплантаций почки и 7 печени. На базе ОКБ организовано хирургическое отделение органного донорства на функциональной основе, отделение урологии и трансплантации органов.

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Обсуждая перспективы развития службы, Владимир Грачев отметил, что в настоящее время ее работа совершенствуется. В частности, актуализируется маршрутизация пациентов, нуждающихся в оказании трансплантологической помощи, планируется расширение донорской базы и создание регионального координационного центра органного донорства на базе хирургического отделения органного донорства ОКБ.

Рассматривается вопрос открытия на базе отделения урологии и трансплантации органов ОКБ диализных коек, закупки лабораторного оборудования для ОКБ для проведения молекулярно-генетических исследований (HLA-типирование).