Врачи рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту с защемлённой гигантской послеоперационной грыжей

Врачи рязанской ОКБ спасли жизнь рязанцу, у которого обнаружили гигантскую послеоперационную грыжу. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Мужчину доставили на «скорой» в больницу с ущемлённой грыжей 29 октября в тяжёлом состоянии. Ситуацию осложнял лишний вес пациента.

В невоспаленном состоянии грыжи рязанцу было бы рекомендовано снизить массу тела, прежде чем оперироваться. Но в этом случае вмешательство нужно было проводить экстренно.

Операция прошла успешно, рязанца уже готовят к выписке. Он чувствует себя хорошо.