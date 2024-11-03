Воскресенье, 3 ноября, 2024
На главнуюНовости Рязани и области

Врачи рязанской ОКБ спасли жизнь пациенту с защемлённой гигантской послеоперационной грыжей

Дата публикации

Валерия Мединская

Врачи рязанской ОКБ спасли жизнь рязанцу, у которого обнаружили гигантскую послеоперационную грыжу. Об этом сообщила пресс-служба больницы.

Мужчину доставили на «скорой» в больницу с ущемлённой грыжей 29 октября в тяжёлом состоянии. Ситуацию осложнял лишний вес пациента.

В невоспаленном состоянии грыжи рязанцу было бы рекомендовано снизить массу тела, прежде чем оперироваться. Но в этом случае вмешательство нужно было проводить экстренно.

Операция прошла успешно, рязанца уже готовят к выписке. Он чувствует себя хорошо.

Новости рубрики
Новости Рязани и области

В Рязани наркоманы совершили разбойное нападение на квартиру и избили жильца

Мужчины искали деньги на покупку "запрещёнки".
Новости Рязани и области

В Рязани планируют открыть совместное производство техники МАЗ

Проект сейчас обсуждается, рынок для новой продукции есть — спрос на технику МАЗ остаётся стабильно высоким.
Новости Рязани и области

В центре Рязани продают квартиру за 50 миллионов

Общая площадь квартиры — 130 кв. м.