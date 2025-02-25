Врачи Рязанской ОКБ спасли мужчину с тяжелой тромбоэмболией

Официальная страница Рязанской ОКБ «ВКонтакте» рассказала историю спасения 58-летнего пациента.

14 января. Холодный зимний день, который мог стать для него последним.

На улице мужчина внезапно потерял сознание. Незадолго до этого он почувствовал резкую боль в груди и сильную одышку — дышать стало тяжело, как будто через тонкую трубочку. Сатурация (уровень кислорода в крови) упала до критических 85%. Эти симптомы указывали на то, что его жизнь находилась под угрозой.

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Пациента экстренно доставили в Областную клиническую больницу, где его сразу госпитализировали в блок реанимации и интенсивной терапии отделения неотложной кардиологии. Врачи заподозрили одно из самых опасных состояний — массивную тромбоэмболию лёгочной артерии (ТЭЛА). Это угрожающее жизни состояние, при котором тромб блокирует кровоток в лёгких, что может привести к остановке сердца и дыхания.

Ситуация была критической!

Команда кардиологов и реаниматологов незамедлительно начала тромболитическую терапию (ТЛТ) — процедуру, где на счету каждая секунда. Введение препаратов, растворяющих тромб, позволило восстановить кровоток и облегчить состояние пациента.

После терапии его самочувствие стабилизировалось: дыхание стало ровнее, боль в груди отступила, а уровень кислорода в крови вернулся к норме. Контрольные исследования — ультразвуковое сканирование и компьютерная томография — подтвердили положительную динамику: кровоток в лёгких восстановился, угроза жизни устранена.

Спустя время пациент был выписан в удовлетворительном состоянии и готов вернуться к привычной жизни.

ТЭЛА — диагноз, который меняет всё в одно мгновение. Своевременная медицинская помощь — это вопрос жизни и смерти. Врачи Рязанской ОКБ регулярно спасают таких пациентов благодаря слаженной работе всей команды: от скорой помощи до реанимации, от лабораторных исследований до процедурных кабинетов.