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Вторник, 1 февраля, 2022

Врачи рязанской ОКБ спасли липчанина, пересадив донорские артерии

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Врачи рязанской ОКБ спасли липчанина, пересадив донорские артерии

Александр Ильин
Фото: vk.com/karpunin_md
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В рязанской ОКБ врачи спасли жителя Липецка с заболеванием сосудистой системы, пересадив ему донорские артерии, рассказал главный врач медучреждения Андрей Карпунин. 

Мужчина страдал недугом с 2007 года. В Липецке ему провели аорто-бедренное шунтирование, установили протез вместо больной артерии. Однако спустя время он вышел из строя, и состояние пациента началось резко ухудшаться. 

В этой ситуации, как пояснил Карпунин, требуется пересадка донорских артерий. В родном городе мужчины такие манипуляции не проводят, поэтому врачи Липецка обратились в ОКБ.

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Врачи отделения сосудистой хирургии провели операцию 30 декабря. Сейчас мужчина готовится к возвращению в Липецк. 

«Если бы наши специалисты не заменили протез донорской артерией, прогноз мог быть неблагоприятным», — написал Андрей Карпунин. 

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