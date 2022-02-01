Врачи рязанской ОКБ спасли липчанина, пересадив донорские артерии

В рязанской ОКБ врачи спасли жителя Липецка с заболеванием сосудистой системы, пересадив ему донорские артерии, рассказал главный врач медучреждения Андрей Карпунин.

Мужчина страдал недугом с 2007 года. В Липецке ему провели аорто-бедренное шунтирование, установили протез вместо больной артерии. Однако спустя время он вышел из строя, и состояние пациента началось резко ухудшаться.

В этой ситуации, как пояснил Карпунин, требуется пересадка донорских артерий. В родном городе мужчины такие манипуляции не проводят, поэтому врачи Липецка обратились в ОКБ.

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Врачи отделения сосудистой хирургии провели операцию 30 декабря. Сейчас мужчина готовится к возвращению в Липецк.