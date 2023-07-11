Врачи рязанского онкологического диспансера провели уникальную операцию

Хирурги клиники спасли 68-летнего мужчину с обширной опухолью.

Как сообщает сайт регионального минздрава, пациент обратился в онкодиспансер с жалобами на постоянную повышенную температуру и дискомфорт в левом подреберье. На КТ была обнаружена опухоль толстого кишечника, проникающая в левое лёгкое.

Для спасения жизни мужчины потребовалась комбинированная левосторонняя гемиколэктомия с резекцией верхней трети и дна желудка, резекцией левого купола диафрагмы, удалением селезёнки и резекцией левого лёгкого. Операция длилась 5 часов и прошла успешно.

«Ранее такие операции были редкостью для нашего региона, однако в стенах нового диспансера имеется всё необходимое оборудование, а также высочайшего класса специалисты-хирурги и анестезиологи, это позволяют с минимальным риском для пациента проводить столь сложные и многочасовые комбинированные вмешательства», – отметил Алексей Григорьев, главный врач Рязанского онкологического диспансера.

После 8 дней наблюдения врачей мужчина выписан домой.