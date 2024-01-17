Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли мать шестерых детей

Мультидисциплинарная команда специалистов вылечила 44-летнюю жительницу Рязанской области со сложной патологией, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Скорая доставила пациентку ночью: нестерпимые боли, холодный пот, сильная слабость – классическая картина инфаркт миокарда. Из приемного покоя – сразу в операционную. Специалисты сразу нашли сосуд, закрытый тромбом. Однако медиков удивило полное отсутствие атеросклероза, что, как правило, является причиной ишемической болезни и, соответственно, развития тромбов.

После недолгого улучшения самочувствия пациентке вновь стало плохо. Эпизод сопровождался уже не болями в сердце, а ярко выраженной одышкой. Сразу же сделали УЗИ сердца. Выяснилось: у женщины врожденный порок сердца.

«Дефект межпредсердной перегородки. Предсердия должны быть изолированы друг от друга. А у нашей пациентки они соединены каналом. Это очень редкая патология. Она прожила с этим 44 года, самостоятельно, без кесарева сечения, родила шестерых детей. Все это время патология не давала о себе знать. Впервые это выяснилось у нас в кардиодиспансере», – говорит заведующая отделением №6 Рязанского кардиодиспансера Алена Фиголь.

Продолжение обследования выявило тромбоэмболию легочной артерии. Легкие были закупорены тромбами.

«Источник всех бед оказался в ногах – тромбоз глубоких вен. Причиной мог стать малоподвижный образ жизни, который женщина вела, по ее словам, в последнее время. Еще один негативный фактор – анемия, очень низкий уровень гемоглобина. Ситуация прояснилась: оторвавшийся тромб приплыл из ног в сердце, оттуда в коронарную артерию, вызвав инфаркт. Затем он попал в легкие», – поясняет Алена Фиголь.

Врачи оказались перед сложнейшей задачей. С одной стороны – подтвержденный инфаркт. С другой – тромбоэмболия легочной артерии. В ногах находится тромб, который в любое время можем оторваться. И все это на фоне очень низкого гемоглобина. Лечение для каждого из этих случаев – свое, а пересечение терапии, показанной в той или иной ситуации, может дать негативные, даже фатальные результаты.

«Риск был очень велик, причины анемии непонятны. Источником могло стать кровотечение, но еще одно дополнительное обследование его не выявило. Было принято решение – поднять пациентке уровень гемоглобина с 50 хотя бы до 100. Переливали кровь. Затем применили тромболитическую терапию, чтобы сердце и легкие начали хорошо работать. Препарат был введен успешно. Буквально, на следующий день пошла положительная динамика. Состояние пациентки улучшилось. Нормализовалось давление. Уже не требовалась постоянная подача кислорода. Она начала самостоятельно дышать. Перестала беспокоить одышка»», – отмечает Алена Фиголь.

По словам врача, единственным источником опасности оставался подвижный тромб в ногах, который мог оторваться в любой момент, поэтому женщине не разрешалось вставать. Была проведена терапия, направленная на растворение тромба. Врачи с ним справились в течение пяти дней. Пациентка была переведена в обычную палату. Она стала ходить, ее больше не беспокоила одышка.

К настоящему времени женщина выписана домой, вновь занимается детьми. На выходе из кардиодиспансера маму встречали все шестеро.

«Секрет нашего успеха в том, что мы работали как мультидисциплинарная команда – кардиологи, эндоваскулярные и сосудистые хирурги, представители кафедры РязГМУ – мы все объединили свои знания и навыки, чтобы спасти человека, у нас это получилось», – подчеркивает Алена Фиголь.