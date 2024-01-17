Врачи Рязанского кардиодиспансера спасли мать шестерых детей

Мультидисциплинарная команда специалистов вылечила 44-летнюю жительницу Рязанской области со сложной патологией, сообщает пресс-служба Минздрава Рязанской области.
Скорая доставила пациентку ночью: нестерпимые боли, холодный пот, сильная слабость – классическая картина инфаркт миокарда. Из приемного покоя – сразу в операционную. Специалисты сразу нашли сосуд, закрытый тромбом. Однако медиков удивило полное отсутствие атеросклероза, что, как правило, является причиной ишемической болезни и, соответственно, развития тромбов.
После недолгого улучшения самочувствия пациентке вновь стало плохо. Эпизод сопровождался уже не болями в сердце, а ярко выраженной одышкой. Сразу же сделали УЗИ сердца. Выяснилось: у женщины врожденный порок сердца.
Продолжение обследования выявило тромбоэмболию легочной артерии. Легкие были закупорены тромбами.
Врачи оказались перед сложнейшей задачей. С одной стороны – подтвержденный инфаркт. С другой – тромбоэмболия легочной артерии. В ногах находится тромб, который в любое время можем оторваться. И все это на фоне очень низкого гемоглобина. Лечение для каждого из этих случаев – свое, а пересечение терапии, показанной в той или иной ситуации, может дать негативные, даже фатальные результаты.
По словам врача, единственным источником опасности оставался подвижный тромб в ногах, который мог оторваться в любой момент, поэтому женщине не разрешалось вставать. Была проведена терапия, направленная на растворение тромба. Врачи с ним справились в течение пяти дней. Пациентка была переведена в обычную палату. Она стала ходить, ее больше не беспокоила одышка.
К настоящему времени женщина выписана домой, вновь занимается детьми. На выходе из кардиодиспансера маму встречали все шестеро.