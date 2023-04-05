Врачи Рязанского кардиодиспансера проводят выездные приёмы в районах региона

Рязанский кардиодиспансер проводит цикл выездных приёмов. Кардиологи будут принимать пациентов в Шиловском, Сасовском, Ряжском, Касимовском ММЦ, а также в Рыбновской и Рязанской районных больницах.
Цикл из 7 выездов продлится до конца мая, – сообщила зам главного врача Рязанского кардиодиспансера по лечебной работе Людмила Девятова. Первый выезд уже состоялся — в Михайловском районной больнице.
Главврач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов назвал выездные приёмы одним из основных направлений работы.
Главный врач медицинского учреждения рассказал, что в планах — выстраивание эффективного взаимодействия с коллегами из районов, развитие телемедицины и помощь в сложных случаях.
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