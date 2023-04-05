Врачи Рязанского кардиодиспансера проводят выездные приёмы в районах региона

Рязанский кардиодиспансер проводит цикл выездных приёмов. Кардиологи будут принимать пациентов в Шиловском, Сасовском, Ряжском, Касимовском ММЦ, а также в Рыбновской и Рязанской районных больницах.

Цикл из 7 выездов продлится до конца мая, – сообщила зам главного врача Рязанского кардиодиспансера по лечебной работе Людмила Девятова. Первый выезд уже состоялся — в Михайловском районной больнице.

Людмила Девятова: «Основная цель – осмотры больных с имплантированными электрокардиостимуляторами, проверка качества работы аппаратов, отбор пациентов для установки ЭКС. Кардиодиспансер – единственное медучреждение региона, где проводится имплантирование электрокардиостимуляторов»

Главврач Рязанского кардиодиспансера Александр Данилов назвал выездные приёмы одним из основных направлений работы.

Александр Данилов: «Важно, что человек не едет в областной центр, а на месте получает качественную высокотехнологичную медпомощь. Федеральный центр, губернатор Рязанской области ставят перед нами задачу укрепить систему помощи пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кардиодиспансер курирует эту работу в регионе как головная клиника»

Главный врач медицинского учреждения рассказал, что в планах — выстраивание эффективного взаимодействия с коллегами из районов, развитие телемедицины и помощь в сложных случаях.