Врачи рассказали о вреде слишком долгого сна

Избыток сна повышает риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала URA.RU врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко.
Головная боль и усталость могут быть вызваны как недостатком сна, так и его избытком, – пояснила специалист. Избыточная сонливость может быть следствием нарушения ночного сна из-за апноэ или депрессии, – добавила Бурко.
Сомнолог советует принимать контрастный душ или просто умываться холодной водой, окружить себя ярким дневным светом. Это поможет поддерживать бодрость до вечера. Также улучшить самочувствие можно с помощью прогулок и физической активности в дневное время, – отметила Надежда Бурко. Чай и кофе употреблять можно в меру, если они не мешают ночному сну, – добавила терапевт.
Длительный сон может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом сообщил медицинский психолог Олег Долгицкий.
Олег Долгицкий напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет около восьми часов. Психолог рекомендует снизить факторы стресса, больше гулять и не забывать о физкультуре.