Врачи рассказали о вреде слишком долгого сна

Избыток сна повышает риск развития диабета, ожирения и сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала URA.RU врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Надежда Бурко.

Головная боль и усталость могут быть вызваны как недостатком сна, так и его избытком, – пояснила специалист. Избыточная сонливость может быть следствием нарушения ночного сна из-за апноэ или депрессии, – добавила Бурко.

Сомнолог советует принимать контрастный душ или просто умываться холодной водой, окружить себя ярким дневным светом. Это поможет поддерживать бодрость до вечера. Также улучшить самочувствие можно с помощью прогулок и физической активности в дневное время, – отметила Надежда Бурко. Чай и кофе употреблять можно в меру, если они не мешают ночному сну, – добавила терапевт.

Длительный сон может быть признаком проблем со здоровьем. Об этом сообщил медицинский психолог Олег Долгицкий.

«Это может свидетельствовать о крайне высоком уровне утомления и даже может быть признаком депрессии и астении», – отметил эксперт.

Олег Долгицкий напомнил, что нормальная продолжительность сна составляет около восьми часов. Психолог рекомендует снизить факторы стресса, больше гулять и не забывать о физкультуре.