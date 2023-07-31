Понедельник, 31 июля, 2023
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Врачи рассказали о влиянии алкоголя на грудное вскармливание

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Фото: Pxhere

Специалист центра общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий Александра Серегина рассказала, как алкоголь влияет на грудное вскармливание.

Алкоголь попадает в грудное молоко через кровь. Он обнаруживается в молоке в пределах от 30 до 60 минут после того, как женщина начала употреблять что-либо его содержащее. При этом уровень алкоголя в грудном молоке такой же высокий, как и уровень алкоголя в крови.

Существует ряд факторов, которые влияют на количество алкоголя, попадающего в грудное молоко: содержание алкоголя в напитке, что и сколько вы едите с напитком и вес. Чувствительность к алкоголю у каждого человека разная, отмечает специалист.

Как только женщина перестанет употреблять алкоголь, его количество в крови и в грудном молоке уменьшится. Важно понимать, что сцеживание и выливание не уменьшит количество алкоголя в материнском молоке, только время снижает его количество.

По словам Серегиной, необходимо избегать употребления алкоголя в течение первого месяца после рождения ребенка, пока грудное вскармливание не наладится. Обычно, когда ребенок очень маленький, он хочет, чтобы его часто кормили грудью, и не всегда удается предсказать, когда ребенок потребует следующего кормления.

Также существует ошибочное мнение, что пиво или игристое вино стимулируют выработку молока. На самом деле, алкоголь препятствует оттоку молока: оно задерживается в груди, создавая впечатление, что грудь производит больше молока, чем на самом деле. Молока будет больше, если кормить ребенка грудью по мере необходимости. Также к образованию молока ведет регулярное и тщательное сцеживание.

Употребление алкогольных напитков может нанести вред здоровью и здоровью ребенка. Могут возникнуть и проблемы с уходом за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, и развитие малыша может быть отложено. Алкоголь может замедлить подачу молока и, следовательно, уменьшить его количество.

При этом грудное вскармливание важно для физического роста, а также для эмоционального и умственного развития ребенка. Поэтому употребление алкоголя во время беременности и кормления грудью полностью запрещено.

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