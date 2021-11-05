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Пятница, 5 ноября, 2021
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Врачи предупредили о смертельной опасности пятен на языке

Александр Ильин
Изображение Yerson Retamal с сайта Pixabay

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Исследования медиков Великобритании говорят о том, что красные или белые пятна на языке или слизистой могут свидетельствовать о развитии рака ротовой полости. Об этом сообщают РИА Новости. 

К дополнительным признакам онкологии врачи также отнесли язвочки на языке, шишку на шее, затруднённое глотание и охриплость голоса.

Как правило, рак ротовой полости встречается у мужчин старше 40 лет. 

Специалисты отмечают, что эти симптомы могут говорить и о наличии другого заболевания, не связанного с онкологией. В любом случае, они советуют обратиться за медицинской помощью. 

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