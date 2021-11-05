Врачи предупредили о смертельной опасности пятен на языке

Исследования медиков Великобритании говорят о том, что красные или белые пятна на языке или слизистой могут свидетельствовать о развитии рака ротовой полости. Об этом сообщают РИА Новости.

К дополнительным признакам онкологии врачи также отнесли язвочки на языке, шишку на шее, затруднённое глотание и охриплость голоса.

Как правило, рак ротовой полости встречается у мужчин старше 40 лет.

Специалисты отмечают, что эти симптомы могут говорить и о наличии другого заболевания, не связанного с онкологией. В любом случае, они советуют обратиться за медицинской помощью.