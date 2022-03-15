Врачи полностью удалили желудок рязанке через лапароскопический разрез

Рязанские онкологи полностью удалили желудок 60-летней пациентке через лапароскопический доступ. Подробности сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

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В онкоцентре рязанка наблюдалась более трёх лет. У женщины были многочисленные полипы желудка, недавно один из них стал проявлять признаки малигнизации.

Единичные полипы своевременно удаляют, чтобы они не превращались в злокачественную опухоль. При множественных полипах, как в данном клиническом случае, такая процедура невозможна, в связи с тем, что происходит постепенная трансформация всей слизистой желудка.

Полностью удалить желудок пациентке врачи сумели через лапароскопический разрез. Это позволит сократить срок восстановления после операции.

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Пациентка находится в удовлетворительном состоянии, выписана домой.