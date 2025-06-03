Врачи ОДКБ спасли ребенка, который попал под машину на велосипеде с неисправными тормозами

Врачи ОДКБ спасли мальчика со сложным переломом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
Восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Ветер в лицо, позади остаются прохожие, дома, деревья. Юный велосипедист любит скорость. Но на пути возникает неожиданное препятствие – машина, причем движущаяся. К счастью, медленно. Мальчик жмёт на тормоза, но велосипед не слушается. Тормоза не работают. Со всего размаха велосипедист врезается в легковушку. Это история маленького пациента областной клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой.
В гипсе юный велосипедист проведет как минимум полтора-два месяца. Затем – освоение костылей, длительная реабилитация, разработка суставов. Владимир Недорезов отмечает интересную особенность организма современных детей – увеличивается срок сращения костей. Если 20-30 лет назад при переломе бедра ставили пластину, то удаляли ее максимум через пять месяцев. Сейчас этот срок вырос до года, потому что сращение идет хуже.
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