Врачи ОДКБ спасли ребенка, который попал под машину на велосипеде с неисправными тормозами

Врачи ОДКБ спасли мальчика со сложным переломом. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Восьмилетний рязанец получил серьезную травму, катаясь на велосипеде с неисправными тормозами. Ветер в лицо, позади остаются прохожие, дома, деревья. Юный велосипедист любит скорость. Но на пути возникает неожиданное препятствие – машина, причем движущаяся. К счастью, медленно. Мальчик жмёт на тормоза, но велосипед не слушается. Тормоза не работают. Со всего размаха велосипедист врезается в легковушку. Это история маленького пациента областной клинической больницы им. Н.В. Дмитриевой.

«Ребенок получил открытый перелом двух костей голени. Перелом со смещением. Мальчика доставили к нам на скорой. В операционной всё было готово. Дали наркоз. Сделали репозицию. Это медицинская процедура, при которой врач вручную сопоставляет фрагменты кости для обеспечения лучшего сращения. Сделали всё необходимое, обработали и зашили раны, провели гипсование. Сейчас мальчик проходит лечение», – говорит заведующий травматолого-ортопедическим отделением ОДКБ им. Н.В. Дмитриевой, врач высшей категории Владимир Недорезов.

В гипсе юный велосипедист проведет как минимум полтора-два месяца. Затем – освоение костылей, длительная реабилитация, разработка суставов. Владимир Недорезов отмечает интересную особенность организма современных детей – увеличивается срок сращения костей. Если 20-30 лет назад при переломе бедра ставили пластину, то удаляли ее максимум через пять месяцев. Сейчас этот срок вырос до года, потому что сращение идет хуже.

Врач напоминает о необходимости профилактики детского травматизма: «Несчастные случаи при езде на велосипеде являются распространенной причиной травматизма среди детей. Таких случаев можно избежать, если обучить ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде. Обязательно нужно надевать на голову шлем, использовать другую защитную экипировку. И, конечно, тщательно следить за исправностью своего двухколесного друга».