Татьяна Проводина

Врачи назвали самые полезные и вредные позы для сна

pxhere.com

Врачи назвали самые полезные и вредные позы для сна.

Какие позы для сна вредны, а какие полезны, рассказала порталу «Доктор Питер» врач-оториноларинголог Анастасия Шабалина.

Хуже всего для организма спать на животе, – отметила эксперт. В этой позе идёт нагрузка на шейный отдел и позвоночник. Это может стать причиной болей в голове, руках и плечах, – уточнила Анастасия Шабалина.

Оптимальной позой специалист назвала сон на спине: это самое правильное физиологическое положение тела.

Однако людям с храпом и апноэ лучше спать в позе эмбриона или на боку. Чтобы сохранить нужную позу во сне, врач советуют взять подушки.

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