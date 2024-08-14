Врачи назвали самые частые травмы во время секса

Врачи скорой помощи рассказали о самых распространенных мужских травмах, связанных с сексом. Об этом, ссылаясь на Huffington Post, пишет 360.ru.

«Эти травмы могут быть не только неловкими, но и болезненными, и они встречаются чаще, чем вы думаете,» — отметил доктор Джордан Вагнер.

По его словам, слишком активные мужчины иногда получают перелом полового члена, который представляет собой разрыв кавернозных тел, наполняющихся кровью во время эрекции. Его коллега, врач отделения неотложной помощи Джо Уиттингтон, предупредил, что в некоторых случаях такие травмы требуют хирургического вмешательства. Бывший врач неотложной помощи Джессика Сингх добавила, что вместе с пещеристыми телами может пострадать и уретра.

Еще одной распространенной причиной обращения за медицинской помощью после полового акта является попадание инородных предметов в прямую кишку. Только с 2012 по 2021 год в США было зарегистрировано около 39 тысяч таких случаев.

Третьей проблемой, о которой сообщили врачи, стал приапизм — слишком длительная эрекция, продолжающаяся более четырех часов. Вагнер подчеркнул, что в этом состоянии кровь может застыть, что может привести к необратимым последствиям.

Врачам также приходилось сталкиваться с такими ситуациями, как penis captivus, когда вагинальные мышцы слишком сильно сокращаются, буквально «запирая» партнеров друг с другом, а также с генитальными инфекциями, вызванными несоблюдением правил гигиены.