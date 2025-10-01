Врачи борются за жизнь 17-летней рязанки, пострадавшей в ДТП

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы (ОДКБ) имени Н. В. Дмитриевой боролись за жизнь 17-летней школьницы Лены, которая серьёзно пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Рязанской области.

Трагедия произошла в середине лета, когда девушка ехала на велосипеде. Отличница и спортсменка не спешилась на пешеходном переходе и попала под колёса автомобиля.

Велосипедистку госпитализировали в ОДКБ в крайне тяжёлом состоянии. Заведующая отделением восстановительной терапии и реабилитации Дарья Шишкина сообщила, что травмы оказались очень серьёзными.

«Черепно-мозговая травма с множественными кровоизлияниями. Повреждён большой участок мозга. Кроме того, компрессионный перелом позвоночника», — рассказала врач.

За жизнь Лены боролась мультидисциплинарная команда врачей: реаниматологи, нейрохирурги, неврологи, ортопеды и реабилитологи. Длительное лечение в реанимации и отделении реабилитации немного улучшило ситуацию.

Из-за большого масштаба повреждения структур головного мозга для проведения следующего этапа реабилитации девочка переведена в федеральный центр в Москве.

Медики ОДКБ не теряют надежды и поддерживают постоянную связь с московскими коллегами. Как только произойдут изменения в работе головного мозга, Лена продолжит восстановительное лечение уже в Рязанской ОДКБ.