Врач Звонков рассказал, сколько дней осталось жить рэперу Паше Технику

Рэпера Пашу Техника, находящегося в критическом состоянии в Таиланде, могут отключить от ИВЛ через пять дней, заявил в беседе с «АиФ» врач-трансфузиолог Андрей Звонков.
По его мнению, тайские специалисты, вероятно, пойдут на это, если состояние артиста не улучшится.
Звонков уточнил, что у рэпера развился респираторный дистресс-синдром на фоне хронического хрониосепсиса.
При этом заболевании образуются скопления фибрина, напоминающие комки ваты. Они закупоривают мелкие сосуды и нарушают кровообращение в организме.
О госпитализации Паши Технике стало известно на днях. По последним данным, у него тяжелая полиорганная недостаточность и бактериальная пневмония, поразившая легкие.