Врач Звонков рассказал, сколько дней осталось жить рэперу Паше Технику

Рэпера Пашу Техника, находящегося в критическом состоянии в Таиланде, могут отключить от ИВЛ через пять дней, заявил в беседе с «АиФ» врач-трансфузиолог Андрей Звонков.

По его мнению, тайские специалисты, вероятно, пойдут на это, если состояние артиста не улучшится.

«Медики могут принять решение о прекращении поддержки жизни больного, исчерпав все возможные методы лечения», — говорится в публикации.

Звонков уточнил, что у рэпера развился респираторный дистресс-синдром на фоне хронического хрониосепсиса.

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При этом заболевании образуются скопления фибрина, напоминающие комки ваты. Они закупоривают мелкие сосуды и нарушают кровообращение в организме.

О госпитализации Паши Технике стало известно на днях. По последним данным, у него тяжелая полиорганная недостаточность и бактериальная пневмония, поразившая легкие.