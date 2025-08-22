Пятница, 22 августа, 2025
16 C
Рязань
Здоровье

Врач Закирова: Киркоров может потерять зрение, если не будет соблюдать рекомендации медиков

Алексей Самохин
Изображение от 8photo на Freepik

Филипп Киркоров, как и многие другие россияне, столкнулся с серьёзным заболеванием — диабетом второго типа. По словам врачей, главный удар для него не сам диагноз, а отказ следовать рекомендациям: соблюдать диету и принимать лекарства. Что ждёт «короля эстрады», если он не изменит свои привычки, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

Тайное оружие болезни

Сахарный диабет второго типа — это коварный противник. Он не нападает внезапно, а подкрадывается постепенно, делая клетки организма глухими к действию инсулина. Из-за этого уровень сахара в крови растёт, вызывая неприятные симптомы: слабость, постоянную жажду, проблемы с заживлением ран, резкие перепады настроения.

Врач объяснила, что даже небольшие травмы становятся большой проблемой. Высокий уровень сахара нарушает кровообращение, из-за чего повреждённые ткани получают меньше кислорода и питательных веществ. Это замедляет восстановление, а иммунная система работает хуже. Как итог — раны заживают медленнее, риск инфекций возрастает.

Ещё одна опасность в том, что человек может не заметить мелкие порезы или ссадины из-за снижения чувствительности, и это только усугубит ситуацию.

Диета — это не наказание, а лечение

Чтобы раны заживали, а болезнь не прогрессировала, Закирова назвала несколько важных шагов:

Контроль уровня сахара

Правильная обработка ран

Приём медикаментов, включая антибиотики и препараты для улучшения кровообращения

Отдых

Специальная диета.

Эндокринолог подчеркнула, что диета для диабетиков — это не что-то страшное, а просто сокращение быстрых углеводов (сладостей, сладких напитков, белого хлеба) в пользу клетчатки и белка. Отказ от такого питания усиливает колебания сахара, ослабляет иммунитет и ухудшает настроение.

Если артист проигнорирует советы врачей, его могут ждать серьёзные осложнения: сердечно-сосудистые заболевания и ухудшение зрения.

Для человека, который живёт сценой, последствия могут быть ещё более ощутимыми. Выступления — это колоссальная нагрузка, а при нестабильном сахаре сил на такую отдачу просто не останется. Поэтому правильный образ жизни — это не просто лечение, а ключ к возвращению на сцену и к активной жизни.

