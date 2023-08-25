Врач-педиатр Татьяна Гребнева рассказала изданию E1.RU, что при ротавирусе ребенок может впасть в состояние, похожее на кому.

По ее словам, при заражении человек теряет много жидкости и важных микроэлементов. Тяжелее всего инфекцию переносят маленькие дети.

«Инфекция опасна для детей, так как они очень быстро уходят в интоксикацию и состояние сопора (глубокая неконтактность, потеря сознания. – Прим. Ред.)», – пояснила Гребнева.

Усугубить ситуацию может сопутствующая патология, например, сердечная недостаточность, или же наличие у ребенка другой инфекции.

Педиатр призвала в первую очередь компенсировать потерю жидкости и микроэлементов, которая происходит при высокой температуре, рвоте и жидком стуле, а также с потом. Если при отпаивании ребенку не становится лучше, нужно обратиться в стационар, где помогут восстановить водный баланс с помощью капельниц.

Гребнева призвала родителей сделать своим детям прививку от ротавирусной инфекции.