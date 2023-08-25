Врач-педиатр Татьяна Гребнева рассказала изданию E1.RU, что при ротавирусе ребенок может впасть в состояние, похожее на кому.
По ее словам, при заражении человек теряет много жидкости и важных микроэлементов. Тяжелее всего инфекцию переносят маленькие дети.
Усугубить ситуацию может сопутствующая патология, например, сердечная недостаточность, или же наличие у ребенка другой инфекции.
Педиатр призвала в первую очередь компенсировать потерю жидкости и микроэлементов, которая происходит при высокой температуре, рвоте и жидком стуле, а также с потом. Если при отпаивании ребенку не становится лучше, нужно обратиться в стационар, где помогут восстановить водный баланс с помощью капельниц.
Гребнева призвала родителей сделать своим детям прививку от ротавирусной инфекции.