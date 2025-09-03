Самым опасным ядовитым грибом является бледная поганка, рассказал NEWS.ru врач-педиатр НМИЦ трансплантологии и искусственных органов имени В. И. Шумакова Минздрава России Михаил Власов. По его словам, отравление этим грибом может привести к отеку мозга и смерти.

«Наиболее тяжелые отравления связаны с употреблением бледной поганки, содержащей аманитотоксины. Интоксикация довольно быстро вызывает повреждение печени, отек головного мозга и может закончиться летально», — отметил врач.

Чтобы сохранить жизнь пациенту после отравления бледной поганкой, может потребоваться трансплантация печени. Летальность в подобных случаях достигает 50%.

По механизму действия и симптомам похожее отравление вызывает мухомор вонючий. Опасны также строчки обыкновенные: они поражают печень и почки, вызывают судороги и неврологические расстройства. Свинушки провоцируют так называемый паксилюсный синдром. Токсин этих грибов пока не установлен, но его воздействие проявляется тошнотой, рвотой, диареей, повреждением печени и почек.

Симптомы чаще возникают при повторном употреблении опасных грибов из-за накопительного эффекта. Кроме того, грибы из родов волоконница и говорушка способны вызвать мускариновый синдром, который сопровождается повышенным слюноотделением, потоотделением, замедленным сердцебиением, бронхоспазмом и риском остановки дыхания.

