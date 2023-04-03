Врач Вера Евстигнеева рассказала о важности здорового образа жизни в зрелом возрасте

После 50 лет в организме начинаются возрастные изменения, которые могут стать причиной лишнего веса, морщин, изменения внешнего вида. В это время человек осознает, что здоровье и возможности ограничены. Но здоровый образ жизни может продлить молодость и улучшить качество жизни и ее продолжительность. А начинать никогда не поздно!

Особенно важно правильное питание. Груз хронических заболеваний и возрастных изменений накладывает свой отпечаток. Как правило, болезни сердца и атеросклероз связывают с нездоровым питанием. С возрастом людям следует ограничивать свой рацион. Но, важно, чтобы в пище были все нужные питательные вещества. Особенно важно наличие витаминов и микроэлементов. Каждое вещество воздействует на определенную функцию организма. Отсутствие таковых может привести к заболеваниям.

Работа сердца зависит от калия и магния. Дефицит приводит к развитию сердечных патологий. Кальций входит в состав костей и зубов, влияет на работу многих ферментов и гормонов. И многие другие вещества, в которых нуждается организм. Немаловажно поддерживать стабильный вес, а это значит сочетать суточные энергетические затраты с потреблением питательных веществ.

На втором месте по значению двигательная активность. Физическую нагрузку для пожилых людей подбирают с учетом физиологического состояния и уровня подготовленности. Физической культурой можно заниматься где угодно и когда угодно, достаточно правильно организовать свой день. Занимаетесь сегодня – это подарит здоровье на долгие годы. Кстати, именно физическая активность оказывает наибольшее влияние на продолжительность жизни. Достоверно известно, кто посещал бассейн, занимался физкультурой, гулял на свежем воздухе, активно общался с друзьями, посещал кино и театры, перешагнул 90-летний рубеж.

Не менее важен сон. Спальная комната должна быть проветрена, независимо от времени года и температуры. Жесткий матрас, ортопедическая подушка обязательны. Ну и желательно, чтобы сон длился не менее 6 часов.

Хорошее настроение, любимое хобби, общение с близкими, наличие животных наполняют жизнь смыслом. Важно не сидеть сложа руки, а реализовать свои неиспользованные ранее способности и внутренние ресурсы.

Начав заниматься собой и своим здоровьем сейчас, мы продлеваем себе жизнь.

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Васильевна Евстигнеева