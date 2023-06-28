Врач Вера Евстигнеева рассказала о последствиях курения

Самым распространенным видом наркомании является курение. Это социальная проблема современного мира требует немедленного решения. Смертность от рака легких растет не по дням, а по часам. От курения страдают не только курящие, но и люди, находящиеся рядом, особенно дети. Для них дурной пример заразителен. И, конечно, пассивное курение опасно для организма стоящих рядом людей. Выдыхаемый дым курильщика не безопаснее самой сигареты. Зависимость от курения — это заболевание, внесенное в «Международную статистическую квалификацию болезней и причин смерти». Ежегодно эта зависимость уносит миллионы жизней.

Вред курения неоспорим и доказан многолетними исследованиями. Во всем мире введены запреты и жесткие меры. Но, к сожалению, не всегда и не везде они соблюдаются.

Сегодня в мире проживает более миллиарда курильщиков. В России курят более половины всех мужчин и почти столько же женщин.

Табачный дым содержит азот, водород, аргон, метан и цианистый водород. Пагубно действует на организм и окись углерода. Более четырех тысяч химических соединений – тоже далеко не подарок: более 40 из них вызывают рак. Несколько сотен ядов: никотин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, синильная кислота, так же входят в состав табака. В сигаретном дыме присутствуют радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Пачка сигарет в день – это около 500 рентген облучения в год! Температура тлеющей сигареты – 700-900 градусов! Легкие курильщика значительно поражены и не могут в полной мере выполнять функцию дыхания, что и приводит к различным патологиям в организме. Давно доказано, что риск развития злокачественных опухолей настолько высок, что должно настораживать людей. Но сила зависимости еще выше. Это и привило к тому, что частота заболеваний у человека прямо пропорциональна количеству и периоду курения.

Успех в борьбе с этой зависимостью будет значителен лишь в том случае, если курящие люди сами осознанно придут к желанию бросить курить. Тогда можно обратиться за помощью в поликлиники по месту жительства, где созданы кабинеты по отказу от курения.

Помните: никотин убивает не только лошадь!

Специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Евстигнеева Вера Васильевна