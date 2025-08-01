Врач Умнов назвал опасные для жизни симптомы алкогольного отравления

Тахикардия и потеря сознания на фоне алкогольного отравления могут свидетельствовать об угрозе для жизни. В таких случаях необходимо незамедлительно вызывать скорую помощь. Об этом заявил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов в беседе с NEWS.ru.

По словам специалиста, к опасным симптомам также относятся:

резкая бледность кожи;

снижение температуры тела;

учащённый или замедленный пульс;

непроизвольная дефекация и мочеиспускание;

коматозные состояния различной степени;

серьёзные нарушения сердечного ритма, в том числе фибрилляция предсердий.

«При появлении таких признаков счёт может идти на минуты. Это состояния, которые требуют срочной медицинской помощи», — подчеркнул Умнов.